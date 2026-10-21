В Крыму человек за рулём «Пежо» сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Сакском районе (Республика Крым) автомобиль «Пежо» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Суворовское. От удара подростка отбросило на стоящий на встречной полосе автомобиль. Прибывшие медики незамедлительно госпитализировали девушку с телесными повреждениями. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
До этого сообщалось о серьёзном ДТП в Москве. На 58-м километре Киевского шоссе столкнулись грузовик и шесть легковушек. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие.
Читайте также: