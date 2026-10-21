Стала известна судьба российского велопутешественника, пропавшего в Таиланде

21 октября 2026, 22:01

Фото: Istock/torwai

Российский тату-мастер Иван Чесноков, который пропал в Таиланде, нашёлся живым и здоровым. Об этом сообщает MSK1.RU.





16 октября Чесноков отправился в велопутешествие из Китая в Таиланд через Вьетнам и Лаос. Родные отслеживали передвижения мужчины по трекеру, но в какой-то момент локация резко исчезла. 21 октября Иван сам позвонил жене и объяснил, что на маршруте не было связи.

«Он просто ехал там, где не было связи, были джунгли и горы. Поэтому очень долго ехал по той дороге, хотя мы изначально смотрели этот маршрут с ним, думали, что он за два дня доедет и выйдет на связь. Но пришлось проехать больше трёх дней», — рассказала супруга нашедшегося путешественника.