Россиянам развеяли распространенный миф об алкоголе
Безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, это официальная позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Даже небольшие дозы алкоголя признаны канцерогенами, и риск развития рака пищевода, груди, печени и кишечника возрастает с каждой выпитой порцией.
Хирург отметил, что печень не может «отдохнуть» от малых доз. Ежедневное употребление даже 50–100 миллилитров вина приводит к жировой болезни этого органа, которая у трети регулярно пьющих развивается бессимптомно.
Кроме того, согласно его мнению, повышается артериальное давление и риск аритмии. У людей, ежедневно употребляющих «умеренное» количество алкоголя, чаще диагностируются гипертония и фибрилляция предсердий, что в свою очередь может привести к инсульту и сердечной недостаточности, добавил Умнов.
Врач подчеркнул, что у большинства людей алкоголизм начинается именно с ежедневных небольших порций. Умнов заключил, что разница между «не пить» и «пить понемногу каждый день» заключается в уровне риска, а не в разграничении на «безопасно» и «опасно».
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