Россиянам развеяли распространенный миф об алкоголе

21 октября 2026, 19:48

Врач Умнов: даже небольшие дозы алкоголя повышают риск рака и гипертонии

Фото: iStock/cagkansayin

Безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передает «Лента.ру».