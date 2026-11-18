18 ноября 2026, 17:58

В Рязани задержали подозреваемого в организации наркосклада с 10 кг веществ

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в организации крупного наркосклада. Об этом сообщает ТАСС.