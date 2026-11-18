В Рязани задержали «держателя склада» с 10 кг наркотиков шести видов
В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в организации крупного наркосклада. Об этом сообщает ТАСС.
Задержание прошло при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Полицейские установили, что 42-летний житель областного центра выполнял функции держателя «склада» и оптового курьера в структуре теневого интернет-магазина. Для хранения запрещённых веществ мужчина использовал арендованную квартиру.
В ходе обследования жилища при содействии СОБР «Коловрат» полицейские обнаружили и изъяли более 10 килограммов веществ шести видов, в том числе производное N-метилэфедрона, мефедрон и другие наркотические средства. Кроме того, они нашли электронные весы, упаковочные материалы и средства индивидуальной защиты.
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