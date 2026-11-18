18 ноября 2026, 17:10

Фото: Istock/globalmoments

В Томской области следователи выясняют обстоятельства гибели младенца, которого обнаружили среди мусора. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.





По информации следствия, тело ребёнка без признаков жизни обнаружили на мусороперерабатывающем заводе.



Неизвестный завернул малыша в оранжевое полотенце и выбросил, поэтому вместе с бытовыми отходами труп попал на предприятие. Следователи полагают, что мальчик родился живым, однако в какой-то момент он замёрз и умер. Это произошло за сутки-двое.

«Личность матери младенца до настоящего времени не установлена», — отметили в ведомстве.