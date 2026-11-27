27 ноября 2026, 20:19

В Германии учитель насиловал школьницу, помогая «бороться» с паническими атаками

Фото: Istock/SB Arts Media

В Германии 48-летний учитель химии из школы в Ханау растлевал 14-летнюю ученицу под предлогом борьбы с паническими атаками. Об этом сообщает Bild.