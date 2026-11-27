Учитель насиловал девочку под предлогом борьбы с паническими атаками
В Германии 48-летний учитель химии из школы в Ханау растлевал 14-летнюю ученицу под предлогом борьбы с паническими атаками. Об этом сообщает Bild.
Педагог предложил девочке стать его «контактным лицом» после панической атаки на уроке, затем начал обсуждать с ней половые отношения. Помимо этого, он трогал, обнимал, целовал ребёнка и занимался самоудовлетворением перед ней.
Во время последней встречи в школьном туалете мужчина надругался над ученицей. Когда в дверь постучал завхоз, школьница выпрыгнула из окна первого этажа. Учителю предъявили обвинения в изнасиловании и надругательстве над несовершеннолетней. Он частично признал вину, но отрицает изнасилование. Его отстранили от работы и арестовали, в декабре суд вынесет приговор.
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