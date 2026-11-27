27 ноября 2026, 19:53

Фото: Istock/Akintevs

Родителей из Вологды, чья пятилетняя дочь умерла от истощения, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.





Родственников погибшего ребёнка задержали 26 ноября. По информации СК, они признали: девочка умерла у них дома. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.

«Будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза в отношении родителей девочки», — сообщили в ведомстве.