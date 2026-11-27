Пару из Вологды, чья дочь умерла от истощения, ждёт психиатрическая экспертиза
Родителей из Вологды, чья пятилетняя дочь умерла от истощения, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.
Родственников погибшего ребёнка задержали 26 ноября. По информации СК, они признали: девочка умерла у них дома. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.
«Будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза в отношении родителей девочки», — сообщили в ведомстве.Если суд докажет вину матери и отца, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Отмечается, что семья состояла на профилактическом учёте и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.
В семье воспитывались 12 детей, 11 из них — несовершеннолетние. Брат погибшей девочки до сих пор находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Остальные пациенты остаются в общесоматических отделениях.