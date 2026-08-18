На трассе в Якутии «КамАЗ» провалился сквозь дорогу

18 августа 2026, 14:16

На трассе в Якутии «КамАЗ» провалился в пролом на дороге, водитель погиб

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутии на 577-м километре федеральной трассы «Колыма — Нежданинское» большегрузный автомобиль «КамАЗ» провалился под землю вместе с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»