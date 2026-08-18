На трассе в Якутии «КамАЗ» провалился сквозь дорогу
В Якутии на 577-м километре федеральной трассы «Колыма — Нежданинское» большегрузный автомобиль «КамАЗ» провалился под землю вместе с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»
Водитель грузовика не заметил на дорожном полотне обширный провал, который возник из-за интенсивного размыва земляного основания.
Обильные дожди, прошедшие в районе в предыдущие дни, ослабили структуру грунта под асфальтом, и верхний слой дороги обрушился. Грузовик на полном ходу въехал в этот пролом. От удара и последовавшей деформации кабины 56-летний водитель получил крайне серьёзные травмы.
Прибывшие на место спасатели и врачи скорой помощи ничем не смогли помочь мужчине — он скончался до их приезда. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции республики устанавливают все детали случившегося.
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