В Елабуге мужчина убил бывшую девушку в цветочном магазине и покончил с собой
В Татарстане мужчина зарезал девушку и покончил с собой. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
В Елабуге на улице Строителей в цветочном магазине разгорелся конфликт между 24-летним Даниилом и 18-летней Лилианой. Причиной ссоры послужил недавний разрыв отношений: избранница инициировала расставание, и молодой человек не смог принять это решение.
В ходе возникшей ссоры Даниил достал нож и нанёс оппонентке несколько ударов. От полученных ранений Лилиана скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сразу после нападения молодой человек покончил с собой.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося и возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают возможных свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.
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