ТАСС: Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 232 человек

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Число жертв землетрясений в Японии достигло 232, сообщает ТАСС со ссылкой на власти японской префектуры Исикава. Пострадало в общей сложности 1036 человек, а 21 до сих пор считаются пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года привело к значительному подъему суши. В некоторых местах море ушло от берегов на 250 метров. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.
Такое изменение зафиксировал французский независимый эксперт, который специализируется на анализе спутниковых данных Нахель Бельгерзе. Он изучил фотографии местности из космоса до и после землетрясения.
Берега поднялись на полуострове Ното, располагающемся в центральной части острова Хонсю. Из-за стихийного бедствия некоторые пристани потеряли связь с водой и оказались недоступны для лодок.
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Такое изменение зафиксировал французский независимый эксперт, который специализируется на анализе спутниковых данных Нахель Бельгерзе. Он изучил фотографии местности из космоса до и после землетрясения.
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Артем Путинцев