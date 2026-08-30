На участке в Подмосковье женщина держит 26 кошек и собак на цепи и голодном пайке
В подмосковной Балашихе на одном из участков в районе Павлино обнаружили десятки истощённых кошек и собак без еды и воды. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам волонтёров, на заброшенной территории неизвестная женщина содержит не менее 16 кошек и 10 собак. Зоозащитники отмечают, что животные сильно ослаблены: большинство псов сидят на коротких цепях, а кошки бесконтрольно размножаются.
Новорождённые котята нередко становятся жертвами голодных собак. В настоящее время волонтёры ищут добровольцев, готовых помочь с отловом, стерилизацией, кормом, передержкой и последующим устройством животных в новые дома. Дополнительную сложность создаёт то, что женщина продолжает привозить на участок всё новых животных.
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