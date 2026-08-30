Российский турист перестал потеть в Египте и уже год не может вернуться домой
В Египте на отдыхе с семьёй российский IT-специалист столкнулся с необычным недугом: его организм внезапно перестал выделять пот. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Россиянин вместе с женой и детьми приехал в Хургаду, но вернуться в Москву семья не может уже почти год. В жарком климате отказ системы потоотделения у мужчины спровоцировал ежедневные обмороки и обезвоживание, пульс временами подскакивал до 200 ударов в минуту.
Недавно состояние гражданина РФ ухудшилось: к имеющимся симптомам добавились кишечная инфекция и сильное обезвоживание. Он не выходит на улицу и постоянно обливается водой, чтобы хоть как-то облегчить самочувствие. Работать из-за ухудшения здоровья больной больше не может.
Семья потратила восемь тысяч долларов на обследования в Каире, но врачи так и не поставили диагноз. Туристы почти на год просрочили египетские визы. Теперь им нужны деньги на штрафы и билеты в Россию, чтобы продолжить лечение дома.
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