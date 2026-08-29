На трассе в Калининградской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста
В Калининградской области произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Об этом информирует Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 29 августа около 20:04 мск на 15-м километре автодороги «Советск — Неман». Водитель автомобиля Audi совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте ДТП. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят замеры и осматривают транспортные средства. По факту случившегося полиция проводит проверку.
До этого сообщалось о ДТП в Чебоксарах. Там легковой автомобиль сбил студента на пешеходном переходе.
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