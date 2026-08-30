Съёмка драки в Екатеринбурге обернулась для девушки переломом носа и операцией
В Екатеринбурге посетительница бара «Самоцвет» пострадала после того, как снимала на телефон уличную драку, в которой участвовал её муж. Подробности приводит Telegram-канал Ural Mash.
На девушку набросился неизвестный — он выбил гаджет из рук, ударил по лицу, а затем стукнул головой о дерево. После этого злоумышленник применил перцовый баллончик и скрылся.
Знакомые пострадавшей утверждают, что нападавший работает охранником в этом заведении. Однако администрация бара опровергает эту информацию и настаивает на том, что агрессор был рядовым гостем.
В результате инцидента женщина получила перелом носа и черепно-мозговую травму. Она обратилась к врачам и подала заявление в полицию. Вместе с супругом пострадавшая прошла судебно-медицинское обследование. Теперь ей потребуется операция стоимостью 370 тысяч рублей.
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