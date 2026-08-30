Съёмка драки в Екатеринбурге обернулась для девушки переломом носа и операцией

30 августа 2026, 11:54

Фото: Istock/Federico Moreno

В Екатеринбурге посетительница бара «Самоцвет» пострадала после того, как снимала на телефон уличную драку, в которой участвовал её муж. Подробности приводит Telegram-канал Ural Mash.