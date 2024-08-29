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На участников «голой вечеринки» в Астрахани составили административные протоколы

29 августа 2024, 16:04
Фото: istockphoto/artolympic

Фото: istockphoto/artolympic

Во время вечеринки в астраханском клубе «Бункер» устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В результате два парня и девушка разделись догола и устроили танцы на сцене в таком виде.
Некоторые гости снимали происходящее на свои телефоны, затем видеокадры просочились в сеть. Происшедшим заинтересовались правоохранители и инициировали проверку по факту проведения «аморального мероприятия», сообщили в региональном управлении МВД России.

По информации представителя ведомства, изначально в конкурсе должны были участвовать только приглашённые заранее актёры. Однако что-то пошло не по плану, и на сцене появились гости клуба, которые затем и устроили «голые танцы».



В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка».

Также установлены личности двух доморощенных «стриптизёрш». На них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

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