«Не голая» вечеринка: полиция накрыла вечеринку мигрантов в пижамах с сердечками

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В Москве полиция накрыла «пижамную» вечеринку, которую устроили нелегальные мигранты. Об этом сообщает телеканал «360» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в одном из общежитий столицы мигранты устроили вечеринку, «нарядившись» в белые пижамы с красными сердечками. Это мероприятие привлекло внимание полицейских, которые по прибытию на место обнаружили восемь мужчин, одетых в абсолютно одинаковые домашние костюмы.
Понять причину такого необычного образа мигрантов полицейские не смогли, поэтому решили забрать всех участников этой вечеринки в участок для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Чинкова