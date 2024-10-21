На учениях в Уэльсе погиб британский инструктор, тренировавший солдат ВСУ

18 октября 20-летний сын воронежского губернатора Игоря Кильноса был пойман с поличным в Лисинском районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным «МОЕ! Online» («МО») у молодого человека в лесном массиве было спрятано около 40 тайников синтетических наркотиков.