На учениях в Уэльсе погиб британский инструктор, тренировавший солдат ВСУ

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В Уэльсе погиб ранее тренировавший украинских солдат британский инструктор. Это произошло во время военных учений.
По сообщению газеты The Telegraph со ссылкой на информацию министерства обороны Великобритании, речь идёт о 35-летнем капрале десантно-диверсионного полка Крисе Джилле. Он погиб во время ночных учений в горном массиве Брекон-Биконс в Уэльсе. Подчёркивается, что прежде капрал помогал подготавливать военнослужащих украинских войск к ведению боевых действий.
Учения проходили на полигоне «Корт-и-Голлен» в трех километрах от города Крикхауэлл. Подробностей о гибели военного издание не приводит. Отмечается только, что причина его смерти не связана с боевыми действиями.
Со времён запуска Британией программы обучения украинских военнослужащих Interflex по ней прошли обучение более 45 тысяч солдат ВСУ. В британском Минобороны заявили, что продлят действие этой программы до конца 2025 года.
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Учения проходили на полигоне «Корт-и-Голлен» в трех километрах от города Крикхауэлл. Подробностей о гибели военного издание не приводит. Отмечается только, что причина его смерти не связана с боевыми действиями.
Со времён запуска Британией программы обучения украинских военнослужащих Interflex по ней прошли обучение более 45 тысяч солдат ВСУ. В британском Минобороны заявили, что продлят действие этой программы до конца 2025 года.
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Александр Бойцов