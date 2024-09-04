Появилась информация, что иностранцы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра

Фото: iStock/Valeriia Sivakova
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью с агентством на ВЭФ он отметил, что боевики на постоянной основе предпринимают попытки высадиться на Кинбурнскую и Тендровскую косы.
Он рассказал, что Вооруженных сил Украины каждый раз несут большие потери. По его словам, ВС РФ контролируют все острова на Днепре.
Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Кроме того, с осени прошлого года ВСУ предпринимали попытки удержать плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве
Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО
Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом
«Напротив есть город Очаков, истинно русский город, но сейчас там находятся иностранные инструкторы, наемники. Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы», — поделился Сальдо.
Он рассказал, что Вооруженных сил Украины каждый раз несут большие потери. По его словам, ВС РФ контролируют все острова на Днепре.
Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Кроме того, с осени прошлого года ВСУ предпринимали попытки удержать плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве
Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО
Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом
Дарья Осипова