В Суджу прибыли десятки иностранных инструкторов ВСУ

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
В Судже Курской области зафиксировано появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
«Они (иностранные инструкторы – ред.) фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. Несколько десятков иностранцев», — сказал Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области было уничтожено большое количество пехоты Вооруженных сил Украины, которая предпринимала попытки закрепиться на нескольких участках суджанского направления.
Помимо этого, по его словам, на суджанском направлении бойцы спецназа сбили несколько БПЛА, уничтожили самоходную артиллерийскую установку и машину. Он добавил, что боевики пытаются прорваться на направлении Веселого, однако несут потери.
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Элина Позднякова