На ухтинском НПЗ в результате взрыва и пожара погибли два человека

Фото: МЧС России
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Ухты погибли два человека, сообщает Baza. Одного пострадавшего доставили в больницу. У всех, кто пострадал, комбинированные травмы.
Предварительно, на одном из заводских резервуаров велись работы. Внутри резервуара произошло возгорание. В настоящее время пожарные готовятся провести так называемую «пенную атаку». Частично крыша резервуара разрушена. Угрозы, что пламя распространится на другой резервуар, нет.
До этого очевидцы сообщали, что перед тем, как начался пожар, они слышали хлопки, а потом заметили столб дыма.
Как сообщили в МЧС, возгорание началось в резервуаре РВС-10000. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
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До этого очевидцы сообщали, что перед тем, как начался пожар, они слышали хлопки, а потом заметили столб дыма.
Как сообщили в МЧС, возгорание началось в резервуаре РВС-10000. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
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Никита Кротов