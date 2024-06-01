В Ростовской области вспыхнул лесной пожар, огонь стремительно распространяется

Видео: МЧС России
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 43,2 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что сообщение о пожаре в Ефремово-Степановском участковом лесничестве поступило в МЧС в 15:15. На тот момент площадь пожара составляла 15 гектаров.
Затем, к 21:00, огонь охватил уже 37 гектаров, после чего по состоянию на 22:00 пожар разгорелся на территории в 43,2 гектара.
В ведомстве сообщили, что в тушении задействованы 120 единиц пожарной техники и 400 специалистов. Помимо машин, пожар тушат с вертолёта Ми-8 МЧС России, который осуществил 12 сбросов воды общим объёмом 42 тонны.
По предварительным данным, возгорание началось после удара молнии. Позднее специалисты выяснят точную причину пожара.
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Затем, к 21:00, огонь охватил уже 37 гектаров, после чего по состоянию на 22:00 пожар разгорелся на территории в 43,2 гектара.
В ведомстве сообщили, что в тушении задействованы 120 единиц пожарной техники и 400 специалистов. Помимо машин, пожар тушат с вертолёта Ми-8 МЧС России, который осуществил 12 сбросов воды общим объёмом 42 тонны.
По предварительным данным, возгорание началось после удара молнии. Позднее специалисты выяснят точную причину пожара.
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Анастасия Чинкова