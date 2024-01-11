Российский солдат Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе с бойцом ВСУ

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Военнослужащий ВС РФ с позывным Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе под Артёмовском с раненым украинским бойцом, в интервью для Telegram-канала Mash.
«Жили мы с ним, пытались выживать. У нас ни воды не было, еда была солёная», — прокомментировал ситуацию Бабка.
Военный рассказал, что во время штурма получил ранение и потерял сознание. Когда он очнулся, то смог доползти до блиндажа, где уже находился раненый солдат ВСУ.
Украинец скончался на третий день, а сам Бабка пробыл в окопе целых 10 дней и смог дождаться российских военных, которые обнаружили его и эвакуировали.
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