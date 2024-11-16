На Украине ликвидировали белорусский отряд спецназа «АСП Террор»

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Белорусское подразделение спецназа «АСП Террор», воевавшее на стороне Киева, было ликвидировано на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Батальон, подчиненный Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, был расформирован. Некоторые бойцы присоединились к отрядам специального назначения военной разведки, а оставшиеся военнослужащие «больше не выполняют боевые задачи».
В 2023 году Министерство внутренних дел Белоруссии признало интернет-ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.
Ранее полк Кастуса Калиновского, воевавший на стороне украинской армии, был признан террористическим в Белоруссии.
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Александр Климов