На Украине ликвидировали белорусский отряд спецназа «АСП Террор»

Индийский турист сломал ногу в Таиланде, конфликтуя с сотрудником магазина, пишет Pattaya Mail. Как уточнили авторы материала, все произошло накануне в четверг, 14 ноября. Ангад Чандхок в возрасте 38 лет хотел забрать заказ, но увидел, что в нем не хватало товаров. Работник заверил, что все товары были в наличии.