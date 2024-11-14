ФСБ задержала россиянина за передачу данных оборонного предприятия Украине

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина России 2003 года рождения по подозрению в государственной измене. Он передавал украинской стороне данные о работе оборонного предприятия.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как было установлено, молодой злоумышленник по заданию кураторов за денежное вознаграждение производил сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из заводов оборонно-промышленного комплекса в Центральном федеральном округе.
Сотрудники силового ведомства установили, что задержанный сам связался с представителями Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины через мессенджер и предложил им свои услуги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
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