В Нижнем Тагиле предотвратили теракт

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Предотвращен теракт в Нижнем Тагиле, где проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Согласно информации ведомства, злоумышленник, который оказался «функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации», планировал за денежное вознаграждение осуществить теракт. В результате обыска силовики обнаружили и изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с украинскими спецслужбами.
По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Преступник находится под стражей и дает признательные показания.
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