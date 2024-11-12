В Санкт-Петербурге молодой диверсант собирался поджечь авиатехнику по заданию Украины

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Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего диверсанта из Санкт-Петербурга, который планировал устроить поджог авиационной техники на одном из оборонных предприятий города, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Молодой человек работал курьером, но захотел заработать побольше денег. В результате он обратился к украинским спецслужбам и предложил им осуществить диверсию на военно-промышленном комплексе России. Но за дополнительную плату.
Сейчас в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по двум статьям: 281 (диверсия) и 281.1 (склонение к диверсии) УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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«В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику, юноша же пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии», — сообщил собеседник агенства.
Сейчас в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по двум статьям: 281 (диверсия) и 281.1 (склонение к диверсии) УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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Дайана Хусинова