Основатель компании по ММА объяснил почему он избил человека

11 июня 2025, 12:29

Камил Гаджиев избил топ-менеджера во время тренировки по хоккею.

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Камил Гаджиев известен как боксёр и президент промоутерской компании Fight Nights Global. По информации Mash, во время тренировки по хоккею Гаджиев совершил нападение на мужчину, устроив потасовку. Позже он объяснил драку «социальным явлением».





8 июня Камил напал на топ-менеджера букмекерской конторы после силового приёма. Сказанная в шутку фраза «я тебя запомнил», после обрушившегося на Гаджиева удара, стала для него спусковым крючком. Камил накинулся на оппонента, но успел нанести ему всего несколько ударов, так как драку тут же остановили.

«У нас нет конфликта. Мы же вместе играем в хоккей, а хоккей — эмоции. Нас обоих что-то не устроило. Все, кто выходят на арену, — все люди из спорта. Здесь в рамках ледовой площадки всё было — потолкались. А вот драки — явление социальное и за пределами льда: на улице где-то там, в раздевалке и так далее», — объяснил свой поступок Камил.