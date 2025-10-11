В Якутии двое мужчин погибли после провала снегохода под лед
Два человека погибли в Якутии после того, как снегоход «Буран» провалился под лед на реке Оленек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Трагедия произошла в тот момент, когда четверо друзей направлялись из села Харыялах в село Оленек. В 80 метрах от берега лед не выдержал, и снегоход под него провалился. Двое мужчин смогли самостоятельно выбраться из воды.
Всего в поисково-спасательной операции задействовали десять человек. Через некоторое время после ЧП тела погибших вытащили водолазы.
В ведомстве напоминают, что ледовый покров в регионе еще недостаточно прочен, и призывают воздержаться от выхода на водные объекты до открытия переправ.
Читайте также: