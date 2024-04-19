В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок

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В одной из гимназий Ульяновска обвалился потолок из-за сильного ветра, сообщает Telegram-канал СУСК России по Ульяновской области.
Инцидент случился около 12 часов (11.00 мск) 19 апреля 2024 года во время проведения урока. Предварительно установлено, что обрушение потолочных панелей подвесного потолка произошло вследствие сильного порыва ветра.
Отмечается, что в результате этого инцидента учащиеся не пострадали. Следователи СК находятся на месте происшествия и проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Артем Кузьмин