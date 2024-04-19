В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе

Фото: istock / Vitalii Puzankov
Стрельба возникла вблизи кафе в городе Дербент, Дагестан, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным правоохранителей, пострадал один человек.
«Сегодня около 19:00 по московскому времени на улице Пушкина в Дербенте в ходе конфликта, происшедшего на фоне давних враждебных отношений, 28-летний местный житель совершил несколько выстрелов из травматического пистолета по 39-летнему жителю города и скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus LX570», — заявили в МВД.Пострадавшего доставили в больницу. Отмечается, что полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность подозреваемого и предпринимают меры для его задержания.
Читайте также:
Бездомная женщина открыла стрельбу на рынке, пострадали три человека
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж
Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»
Артем Кузьмин