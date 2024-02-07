Тело парня с перилами в голове обнаружили в подъезде Санкт-Петербурга

Фото: iStock/gorodenkoff
В петербургском подъезде обнаружили тело парня с воткнутыми в голову перилами, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, звонок в полицию поступил 6 февраля от жительницы одного из домов на улице Марата, расположенных в центре Санкт-Петербурга. Она рассказала, что нашла в подъезде тело молодого человека, который лежит в луже крови, а из его головы торчит предмет, похожий на лопату.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что парень упал вниз с первого этажа, а сверху на него обрушились перила.
Как удалось выяснить 78.RU, в квартире на верхнем этаже проходила вечеринка. Каким образом парень мог рухнуть вниз вместе с перилами — сейчас устанавливается.
Читайте также:
Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане
Под окнами многоэтажки в Петербурге нашли бездыханное тело школьника
В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего подростка
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что парень упал вниз с первого этажа, а сверху на него обрушились перила.
Читайте также:
Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане
Под окнами многоэтажки в Петербурге нашли бездыханное тело школьника
В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего подростка
Евгения Парфентьева