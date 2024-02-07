В Крыму таможенники конфисковали раритетный автомобиль «Бентли»

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В Крыму сотрудники таможенной службы конфисковали раритетный автомобиль Bentley Turbo R, он передан в доход государства. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, раритетный автомобиль в Россию ввез американский гражданин еще в 2015 году через пункт пропуска Джанкой. После этого «Бентли» нужно было либо вывезти обратно, либо оформить на него соответствующие документы. Однако американец уехал, а автомобиль оставил доверенному лицу.
Таможенники выяснили, что автомобиль так и не зарегистрировали, и задержали его. После этого, по решению суда, машина была передана в доход государства.
Ранее сообщалось, что федеральная таможенная служба России обнаружила 600 бутылок контрабандного алкоголя в тайнике судна из Южной Кореи, которые спрятал один из матросов.
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Таможенники выяснили, что автомобиль так и не зарегистрировали, и задержали его. После этого, по решению суда, машина была передана в доход государства.
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Элина Позднякова