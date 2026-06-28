На Украине пенсионер пошел покурить и рухнул вместе с балконом

28 июня 2026, 11:58

В Дубно на Украине пенсионер упал при перекуре вместе с балконом

Фото: istockphoto/sudok1

В украинском городе Дубно пожилой мужчина сорвался с балкона четвертого этажа жилого дома по улице Шевченко в результате внезапного обрушения металлического ограждения. Об этом стало известно 28 июня.