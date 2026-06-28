На Украине пенсионер пошел покурить и рухнул вместе с балконом
В украинском городе Дубно пожилой мужчина сорвался с балкона четвертого этажа жилого дома по улице Шевченко в результате внезапного обрушения металлического ограждения. Об этом стало известно 28 июня.
По информации, опубликованной в соцсетях Украины, пенсионер вышел на балкон пятиэтажки, чтобы покурить. Ветхая конструкция не выдержала весовой нагрузки и обрушилась вместе с человеком.
На место вызова оперативно прибыли врачи экстренной медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где в настоящее время находится в реанимационном отделении. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Правоохранители и сотрудники коммунальных служб проводят проверку. Выясняются точные обстоятельства случившегося и степень физического износа балконных конструкций всего здания.
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