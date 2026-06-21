Потолок рухнул в подъезде жилого дома в российском городе
Часть потолочного перекрытия обрушилась в подъезде в многоквартирном доме №11 на улице Звездова в Омске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о происшествии в социальных сетях. Дом официально не признан аварийным, при этом жильцы указывали на бездействие местной администрации. На место выехал сотрудник ведомства, сейчас там проводятся необходимые следственные действия.
Как пишет портал «Город 55», обрушение затронуло около 15 квадратных метров площади. В момент падения потолка никто не пострадал. Из опасной зоны вывели 14 человек.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли частного жилого дома в Златоусте Челябинской области погибли 58-летняя женщина и ее 29-летний сын. Второго сына погибшей, 19-летнего парня, госпитализировали с травмами.
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