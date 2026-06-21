Потолок рухнул в подъезде жилого дома в российском городе

21 июня 2026, 15:03

СК завел дело после обрушения потолка в подъезде дома в Омске

Фото: iStock/znm

Часть потолочного перекрытия обрушилась в подъезде в многоквартирном доме №11 на улице Звездова в Омске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.