В Сочи сошел сель и рухнуло дерево
На 104-м километре федеральной трассы А-147 «Джубга — Сочи — граница Республики Абхазия» из-за обильных осадков сошел сель. Инцидент произошел в районе санатория «Янтарь», где также на проезжую часть упало дерево, сообщила в Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.
На участке организовали реверсивное движение. Его регулируют сотрудники Госавтоинспекции.
К ликвидации последствий и расчистке дороги привлекли оперативные бригады службы содержания ФКУ «Черноморье». Водителей призвали соблюдать осторожность и скоростной режим.
Подобная ситуация произошла в августе прошлого года в Воронежской области. Вода с грязью попадала в жилые дома.
