В Сочи сошел сель и рухнуло дерево

31 мая 2026, 14:02

ГАИ: На трассе в Сочи рухнуло дерево и сошел сель

На 104-м километре федеральной трассы А-147 «Джубга — Сочи — граница Республики Абхазия» из-за обильных осадков сошел сель. Инцидент произошел в районе санатория «Янтарь», где также на проезжую часть упало дерево, сообщила в Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.