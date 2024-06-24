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На Украине продолжаются поджоги автомобилей, связанных с военными. В воскресенье, 23 июня, зафиксированы еще три таких инцидента, сообщает издание «Страна.ua».
По данным источников в правоохранительных органах, первый случай произошел в городе Каменское, где ночью во дворе многоквартирного дома подожгли автомобиль ЗАЗ, принадлежавший военному. Второй инцидент произошел в Одессе, где подожгли автомобиль, принадлежащий Приморскому территориальному центру комплектования (аналог военкомата на Украине).
Третий поджог произошел в Николаеве, где был подожжен автомобиль Volkswagen, находившийся в собственности Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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