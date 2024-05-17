«Расчленили и подожгли»‎: На польской ферме убили украинца

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В польской деревне Рокицыны убили, расчленили и подожгли гражданина Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Сообщается, что трагедия произошла на ферме, где работал мужчина без трудового договора. После убийства его тело расчленили, а потом пытались сжечь, чтобы сокрыть следы.
По подозрению в расправе были задержаны работник и владелец фермы, а также жена собственника. Её задержали за неоказание помощи потерпевшему и сокрытие следов преступления. Двое задержанных сознались в убийстве.
Ранее сообщалось, что в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. Предварительно, из-за его пристрастия к наркотикам. У спортсмена четыре ранения ног и рук. Компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Парни высказали ему за употребление запрещёнки, позор спорта и республики. Завязался конфликт, который перерос в драку с огнестрелом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По подозрению в расправе были задержаны работник и владелец фермы, а также жена собственника. Её задержали за неоказание помощи потерпевшему и сокрытие следов преступления. Двое задержанных сознались в убийстве.
Ранее сообщалось, что в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. Предварительно, из-за его пристрастия к наркотикам. У спортсмена четыре ранения ног и рук. Компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Парни высказали ему за употребление запрещёнки, позор спорта и республики. Завязался конфликт, который перерос в драку с огнестрелом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова