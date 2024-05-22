В Кузбассе трое подростков за деньги подожгли релейный шкаф на железной дороге

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Три подростка из Кемеровской области задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге по заданию незнакомца в интернете за 60 тысяч рублей. Об этом информирует «МВД Медиа».
«В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители... Несовершеннолетние рассказали, что преступление совершили по указанию незнакомца, который предложил за такое противоправное деяние 60 тысяч рублей», — сказано в сообщении.Юноши также сообщили, что нашли объявление о криминальном заработке в сети. Через время им прислали инструкции с планом действий по поджогу оборудованию на железной дороге.
В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Подростки арестованы на два месяца.
Ранее сообщалось, что россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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