На Украине погиб чиновник, занимавшийся снабжением ВСУ беспилотниками

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На Украине в ДТП скончался советник экс-министра стратегической промышленности Ярослав Олейник. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что авария произошла в воскресенье вечером. Чиновник ехал по трассе в Житомирской области вместе со своей женой Ниной. В какой-то момент автомобиль Mitsubishi L-200 наехал на лежащего на дороге кабана и потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с Mitsubishi Pagero Олейника.
Чиновник и его жена погибли на месте, а водитель второго автомобиля был экстренно доставлен в больницу.
Будучи советником министра стратегической промышленности Украины Олейник курировал вопросы, связанные со снабжением ВСУ беспилотниками. Он занимал этот пост при экс-министре Александре Камышине, которого отправили в отставку 4 сентября.
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Чиновник и его жена погибли на месте, а водитель второго автомобиля был экстренно доставлен в больницу.
Будучи советником министра стратегической промышленности Украины Олейник курировал вопросы, связанные со снабжением ВСУ беспилотниками. Он занимал этот пост при экс-министре Александре Камышине, которого отправили в отставку 4 сентября.
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Анастасия Чинкова