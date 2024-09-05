Мужчина погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Украинская сторона вновь атаковала Шебекино в Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, у нас ещё одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в два частных дома попали снаряды, после чего произошли пожары. Кроме того, возгорания произошли в двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Сейчас пожарные тушат возникшие пожары.
При этом при вражеской атаке в десяти частных домах выбило окна, повреждена крыша и заборы. Остальные последствия украинского обстрела еще уточняются.
Читайте также:
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области
Гладков: при атаке дрона ВСУ на белгородский Богун-Городок пострадал мужчина
Три человека погибли при обстреле со стороны ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом
Элина Позднякова