В Жуковском открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Мемориальную доску, посвящённую погибшему в ходе специальной военной операции Никите Утину, открыли в Жуковском, она размещена на стене школы №12, где учился герой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На церемонии присутствовали вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная, депутат Госдумы Роман Терюшков, глава округа Борис Аубакиров, депутаты областного парламента Игорб Чистюхин и Игорь Коханый, родители и сослуживцы Никиты Уткина, а также учителя и ученики школы №12.
Никита Уткин погиб 11 октября 2023 года в зоне СВО. Он, спасая товарищей, вызвал огонь на себя. Ему было 25 лет.
Читайте также:
В Жуковском после благоустройства открыли парк
В парке и во дворах Жуковского установят теннисные столы
В Жуковском состоялся Детский авиакосмический салон
«Сегодня мы открыли мемориальную доску в память об этом искреннем, жизнерадостном и безотказном парне, как о нём вспоминают все его близкие. Наша задача сделать всё, чтобы никогда не забыть о его подвиге. Пусть эта доска станет одним из таких напоминаний», — сказал Борис Аубакиров.
Никита Уткин погиб 11 октября 2023 года в зоне СВО. Он, спасая товарищей, вызвал огонь на себя. Ему было 25 лет.
Читайте также:
В Жуковском после благоустройства открыли парк
В парке и во дворах Жуковского установят теннисные столы
В Жуковском состоялся Детский авиакосмический салон
Лев Каштанов