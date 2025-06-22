На Украине погиб военный из-за взрыва купленного в интернете скутера
На Украине погиб солдат ВСУ из-за взрыва купленного в интернете скутера. Он был приобретен через украинский сервис онлайн-объявлений OLX.
«Украинские военные купили через OLX заминированный скутер», — передают украинские СМИ.
К данному сообщению прикреплено видео. На нем видно, как двое солдат подкатывают скутер к припаркованной машине. В момент этого прогремел сильный взрыв. Согласно опубликованной информации, один из военных погиб. Служба безопасности страны начала расследование по факту случившегося.