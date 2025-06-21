Минимум восемь человек погибли при падении воздушного шара в Бразилии
По меньшей мере восемь человек погибли при падении воздушного шара в штате Санта-Катарина Бразилии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернатора Жоржиньо Меллу. По его словам, всего на борту могло находиться до 22 пассажиров.
«Мы все потрясены несчастным случаем с воздушным шаром в Прая-Гранди утром в эту субботу», — написал глава штата на своей странице в социальной сети.По неясной причине воздушный шар загорелся в воздухе, после чего рухнул вниз. Известно, что при крушении выжили два человека. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы, ведутся поиски остальных выживших. Причина трагедии устанавливается.
Перед этим стали известны новые подробности крушения самолета в Индии.