Минимум восемь человек погибли при падении воздушного шара в Бразилии

21 июня 2025, 18:21

Фото: iStock/Sergei Ginak

По меньшей мере восемь человек погибли при падении воздушного шара в штате Санта-Катарина Бразилии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернатора Жоржиньо Меллу. По его словам, всего на борту могло находиться до 22 пассажиров.







«Мы все потрясены несчастным случаем с воздушным шаром в Прая-Гранди утром в эту субботу», — написал глава штата на своей странице в социальной сети.