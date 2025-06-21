На Каширском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
В Москве столкнулись семь машин
Семь машин столкнулись на Каширском шоссе в Москве, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной ГАИ.
«По предварительным данным, на Каширском шоссе в районе д. 132 произошло столкновение семи транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадал один человек», — отмечалось в сообщении Госавтоинспекции.
На месте дорожно-транспортного происшествия находятся работники ГАИ, выясняются обстоятельства случившегося.
До этого в Телеграм-канале москового департамента транспорта проинформировали, что движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что девятнадцать человек спасли при тушении пожара в центре Москвы. Возгорание вещей и мебели произошло в помещении консьержа на первом этаже дома №28 в Ковров переулке в Таганском районе.