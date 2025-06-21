На Каширском шоссе в Москве произошло массовое ДТП

В Москве столкнулись семь машин
Фото: iStock/ Aleksei Andreev

Семь машин столкнулись на Каширском шоссе в Москве, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной ГАИ.



«По предварительным данным, на Каширском шоссе в районе д. 132 произошло столкновение семи транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадал один человек», — отмечалось в сообщении Госавтоинспекции.

На месте дорожно-транспортного происшествия находятся работники ГАИ, выясняются обстоятельства случившегося.

До этого в Телеграм-канале москового департамента транспорта проинформировали, что движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что девятнадцать человек спасли при тушении пожара в центре Москвы. Возгорание вещей и мебели произошло в помещении консьержа на первом этаже дома №28 в Ковров переулке в Таганском районе.
Ольга Енгалычева

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