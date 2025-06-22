В ЛНР из-за взрыва огнетушителя погиб 13-летний ребенок
В городе Красный Луч в ЛНР погиб 13-летний ребенок из-за взрыва огнетушителя. Об этом в telegram-канале правительства республики рассказал глава администрации города Вячеслав Третьяков.
«Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя. Произошел взрыв», — говорится в сообщении.
Как стало известно, 13-летний подросток скончался в реанимации. Мальчик 12 лет госпитолизирован в больницу с взрывной травмой. Как отметила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, его состояние тяжелое.