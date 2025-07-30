На Украине переодевшийся в женщину одессит пытался выехать из страны
На Украине поймали переодевшегося в женщину жителя Одессы, который пытался таким образом выехать из страны. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Мужчина надел черный парик, черные очки и платье. Его обнаружили пограничники в одном из автобусов. Как оказалось, он является жителем Одессы. Таким образом мужчина пытался выехать из страны.
В итоге план одессита не удался. Он был отправлен в ближайший ТЦК (аналог военкомата на Украине). Скорее всего в ближайшее время мужчина окажется на фронте.
Напомним, что согласно украинскому законодательству мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.
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