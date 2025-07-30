«Значит, я мертв»: В лесу Турции найдено тело россиянина с заклеенным ртом, мешком на голове и запиской
В Турции найдено тело россиянина с заклеенным ртом, мешком на голове и запиской
В турецком лесу было обнаружено тело россиянина Усмана Амриева, на голове которого был черный мусорный мешок, а рот заклеен скотчем. Об этом сообщает издание Milliyet.
Труп 20-летнего мужчины нашел прохожий в лесу в Сарыере. Житель вызвал правоохранителей и медиков, которые рядом с телом обнаружили записку.
«Рядом с телом была обнаружена записка на русском языке, а также черная сумка через плечо с мобильным телефоном, транспортная карта Стамбула», — говорится в сообщении.
В записке был такой текст: «Сахоменан, надеюсь, эти слова никогда не дойдут до тебя. Меня оклевещут, так что не верь им. Если это письмо дойдет до тебя, значит, я мертв». В конце письма говорится: «Сура Аль-Бакара Священного Корана, 153». Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.