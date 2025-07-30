«Значит, я мертв»: В лесу Турции найдено тело россиянина с заклеенным ртом, мешком на голове и запиской

30 июля 2025, 13:49

В Турции найдено тело россиянина с заклеенным ртом, мешком на голове и запиской

Фото: iStock/gorodenkoff

В турецком лесу было обнаружено тело россиянина Усмана Амриева, на голове которого был черный мусорный мешок, а рот заклеен скотчем. Об этом сообщает издание Milliyet.





Труп 20-летнего мужчины нашел прохожий в лесу в Сарыере. Житель вызвал правоохранителей и медиков, которые рядом с телом обнаружили записку.





«Рядом с телом была обнаружена записка на русском языке, а также черная сумка через плечо с мобильным телефоном, транспортная карта Стамбула», — говорится в сообщении.