Россиянин убил дочерей и серьёзно ранил жену

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Житель Ставрополя убил двух дочек и тяжело ранил жену. Об инциденте сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Представители ведомства выясняют обстоятельства жестокого убийства двух несовершеннолетних в частном доме на территории Ставрополя.
Как передали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, вечером 27 марта мужчина застрелил своих дочерей и серьезно ранил жену.
Жену с тяжелым огнестрельным ранением передали врачам. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух девочек и мужчины. В ходе следствия выяснилось, что фигурант использовал пистолет. О мотивах убийства информации не было. Возбуждено уголовное дело, на месте работают правохранители.
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Как передали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, вечером 27 марта мужчина застрелил своих дочерей и серьезно ранил жену.
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Дана Игумнова