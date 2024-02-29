На Украине продолжают расследование гибели помощника Залужного Частякова

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины продолжает расследование смерти помощника бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на ведомство.
Напомним, Частяков погиб от взрыва гранаты во время празднования своего Дня рождения 7 ноября 2023 года. Позже выяснилось, что взрывоопасные боеприпасы были подарком. Его Частякову преподнёс старший помощник Александр Тимченко вместе с бутылкой коньяка.
У ГБР Украины осталось несколько версий смерти Частякова. Одной из них называют неосторожное обращение с взрывоопасными боеприпасами.
При этом, процессуальные действия в отношении главного подозреваемого — Тимченко — «пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства».
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У ГБР Украины осталось несколько версий смерти Частякова. Одной из них называют неосторожное обращение с взрывоопасными боеприпасами.
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Евгения Парфентьева