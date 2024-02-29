В Москве мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал к нему по вызову

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На востоке Москвы мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал оказывать ему помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».
Дело под свой контроль взяла Преображенская межрайонная прокуратура, которая приступила к установлению всех обстоятельств произошедшего. Также производится контроль над ходом доследственной проверки.
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Анастасия Чинкова